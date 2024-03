Echappées Belles du 23 mars : ce soir direction l’Auvergne ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 23 mars 2024 – C’est un nouvel inédit du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, « Auvergne, l’hiver autrement », suivi de la rediffusion « Ardèche, l’esprit nature ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 23 mars 2024, à 21h – « Auvergne, l’hiver autrement » (inédit)

L’Auvergne, avec ses paysages époustouflants, sa biodiversité préservée et ses vastes espaces, figure parmi les destinations de prédilection pour les amoureux de la nature. Nichée au cœur de la France, cette région volcanique offre un dépaysement total et permet la pratique d’une multitude d’activités en plein air.

Parmi ses massifs et sommets renommés, la chaîne des Puys se distingue avec ses 80 volcans, dont le célèbre puy de Dôme, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

En outre, l’attrait de l’Auvergne réside également dans son riche patrimoine culturel, principalement concentré dans ses départements emblématiques tels que le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire.

Traditionnellement prisée par les passionnés d’activités hivernales en raison de ses montagnes de moyenne altitude, l’Auvergne a longtemps été une destination privilégiée pour ceux cherchant à combiner sports d’hiver et loisirs familiaux dans un cadre naturel plus intime que les Alpes voisines.

Cependant, face aux changements climatiques, la région a observé ces dernières années une diminution des chutes de neige, obligeant les stations à se réinventer. Sophie Jovillard nous guidera dans la découverte de ces adaptations nécessaires des stations de moyenne montagne aux mutations climatiques.

Les reportages : L’hiver autrement / Terre de lave / Thiers, le renouveau du couteau / Trop choux / Châteaux vivants / Les frères sauvages.



Publicité





Echappées Belles du 23 mars 2024 à 22h30 – « Ardèche, l’esprit nature » (rediffusion)

Quelles sont les personnes qui choisissent de s’installer en Ardèche pour embrasser un mode de vie en harmonie avec la nature et pour initier des projets locaux qui revitalisent les villages et la région ? Comment parviennent-elles à équilibrer cette tranquillité de vie avec le développement croissant du tourisme ? Quelles motivations les poussent à choisir l’Ardèche en particulier ? Quel est l’impact de leurs initiatives sur la région ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 23 mars 2024 dès 21h sur France 5