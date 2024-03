Plus belle la vie du 14 mars 2024 : la police arrête Maxime ! (résumé + extrait vidéo épisode 49 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 49 de PBLV – Les choses se corsent pour Maxime et Cécilia aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La police les arrête et les interroge !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 mars 2024 – résumé de l’épisode 49

Maxime est avec Luna quand la police débarque. Jean-Paul demande à Maxime de bien vouloir le suivre au commissariat, il doit être interrogé après que le corps de la soeur de son ex femme ait été retrouvé calciné… Luna tombe des nues, Maxime lui dit de ne pas s’inquiéter. Boher demande à Maxime de prévenir Cécilia, qui doit elle aussi être interrogée.

Les enquêteurs découvrent une faiblesse lors des premiers interrogatoires, resserrant ainsi leur emprise sur le couple suspect. Pendant ce temps, Thomas reçoit un soutien inattendu lors de sa visite au cabinet médical, tandis qu’Apolline semble avoir trouvé une issue à ses difficultés financières…

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



