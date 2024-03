Ici tout commence du 26 mars : Vic met en garde Hortense... (résumé + vidéo épisode 890 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 26 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 890 – Vic va mettre en garde sa soeur ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Vic réalise qu’Hortense est entrain de retomber sous la coupe d’Anthony et elle s’inquiète…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 26 mars 2024 – résumé de l’épisode 890

Hortense culpabilise d’avoir viré Mehdi de sa brigade. Mais Vic pense qu’elle a réagi comme il le fallait. Par contre, elle ne comprend pas quand Hortense lui avoue avoir pris un café avec Anthony… Elle pense que c’est un gros manipulateur et qu’il essaie de la faire retomber sous sa coupe ! Hortense doute alors qu’Anthony lui a juré qu’il était innocent et qu’il n’a jamais envoyé de photo dénudée d’elle à toute la fac… Vic est convaincue qu’il ment et tente d’ouvrir les yeux de sa soeur.

En intervenant pour sauver un mariage, Hortense compromet le sien. De son côté, Antoine est confronté à une mauvaise surprise dans le parc de l’institut… En effet, sa voiture a pris cher pendant la partie de paintball clandestine organisée par Lionel ! Et pour se rapprocher de Jasmine, Thibault a trouvé un allié précieux.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Mehdi dérape face au père d’Hortense… (vidéo épisode du 28 mars)

Ici tout commence du 26 mars 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1