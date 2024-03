Ici tout commence spoiler : Mehdi dérape face au père d'Hortense... (vidéo épisode du 28 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rien ne va plus entre Mehdi et Hortense cette semaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là enchainent les disputes et le retour d’Anthony, le premier amour d’Hortense, dans sa vie ne va pas arranger les choses ! Dans quelques jours, Mehdi sent qu’il peut perdre Hortense et il va s’en prendre à son père…











Alors que Daniel Rochemond accueille les invités du mariage, Mehdi vient le mettre en garde… Il est désolé d’avoir dépassé les bornes avec Hortense la veille et il assure à Daniel que ça ne se reproduira pas. Il lui dit qu’il aime Hortense, c’est sa femme qu’il le veuille ou non et il ne le laissera pas se mettre entre eux !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 892 du 28 mars 2024, Mehdi s’attaque au père d’Hortense



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.