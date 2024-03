Quotidien du 27 mars 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 27 mars 2024, les invités – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 27 mars 2024

➤ Édouard Durand, Juge des enfants, ex Co-Président de la CIIVISE, auteur de « 160 000 enfants: violences sexuelles et déni social » (Ed Tracts Gallimard)

➤ Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot et Sofiane Zermani pour « Le salaire de la Peur » ce vendredi sur Netflix



Publicité





Synopsis : Afin d’empêcher une explosion qui ferait des centaines de victimes, une équipe clandestine est formée pour transporter de la nitroglycérine à travers un désert parsemé de dangers.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 27 mars 2024 à 19h25 sur TMC.