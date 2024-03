Ici tout commence spoiler : Jude et Lionel choqués par Mattéo qui... (vidéo épisode du 6 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Chez Léonine, on peut dire que les choses étaient mal parties entre Jude, Lionel et Mattéo dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais après l’échec cuisant du premier service, Mattéo va finalement prendre conscience et opéré un changement radical !











En effet, dans quelques jours, quand Jude et Lionel arrivent en cuisine, il découvre un Mattéo surmotivé. Il s’est levé très tôt et a anticipé plusieurs préparations, il est au taquet !

Jude et Lionel sont sous le choc, Mattéo n’est plus le même et on peut dire que ça leur fait plaisir même si ce n’est évidemment pas encore parfait.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 876 du 6 mars 2024, Mattéo réagit enfin

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

