« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » : on connait la date de la réunification !

Alors que c’est ce soir que TF1 diffusera l’épisode 6 de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », la chaîne a annoncé ce mardi la date de la réunification ! C’est le mardi 9 avril que rouges et jaunes vont se réunir pour former une seule et même tribu blanche.





Aux Philippines, la phase de Réunification arrive dans l’épopée de Koh-Lanta ! Dorénavant, les confrontations entre les équipes Rouge et Jaune prennent fin, laissant place à une compétition individuelle. Cependant, avant ce grand changement, les membres des deux équipes s’affronteront une ultime fois avant de se rejoindre tous ensemble.







Mais une étape cruciale demeure : la nomination des Ambassadeurs. Il s’agit de sélectionner judicieusement qui représentera chaque tribu pour les négociations, afin d’éviter l’élimination d’un membre de leur équipe.

Chaque camp doit désigner l’Ambassadeur adverse avec prudence. Qui sera prêt à défendre les siens au point d’accepter le risque potentiel d’aller au tirage au sort de la boule noire ? Les aventuriers sont face à un choix décisif !



Suivez Koh-Lanta chaque mardi soir à 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.