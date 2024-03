Panda : la saison 2 de la série avec Julien Doré en tournage

Publicité





Vous avez aimé la série policière de TF1 « Panda », portée par Julien Doré ? Alors bonne nouvelle, TF1 a annoncé ce jeudi que la saison 2 était actuellement en tournage en Camargue.





Au programme, 6 nouveaux épisodes pour une diffusion sur trois soirées certainement en fin d’année sur la chaîne.













Diffusée en novembre / décembre 2023, la saison 1 de « Panda » avait réalisé de belles audiences, avec plus de 6 millions de téléspectateurs en moyenne devant les deux premiers épisodes.

Panda, présentation de la saison 2

PANDA a finalement fait la paix avec son passé et se sent prêt à affronter une nouvelle série de défis, surtout quand il s’agit de traquer les criminels, tant qu’ils ne sont pas trop rapides. Malgré de nouveaux meurtres et enquêtes en perspective, il reste fidèle à son style décontracté avec ses tongs, ses chemises à fleurs, son poney, et sa sérénité habituelle… ou presque. Cette fois, l’homme qui prône les câlins va devoir affronter son adversaire le plus redoutable : l’Amour.









Le casting

Avec : Julien DORÉ, Ophélia KOLB, Gustave KERVERN, Hélène VINCENT, Maxence LAPÉROUSE et Mathis BOUR