« Le garçon dans les murs » : votre téléfilm ce 21 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

« Le garçon dans les murs » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 21 mars 2024 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le garçon dans les murs ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le garçon dans les murs » : l’histoire, le casting

Alisa vient de s’unir à Chris, qui est le père de deux enfants nés d’une union précédente. Ils ont choisi ensemble de quitter Manhattan pour mener une vie plus paisible dans le Connecticut, avec l’espoir que ce changement soit synonyme d’un nouveau départ. Cependant, Alisa peine à trouver ses marques dans son rôle de belle-mère et ressent constamment le poids du regard d’une tierce personne sur elle.

Avec : Ryan Michelle Bathe (Alisa Jensen), Luke Camilleri (Chris), Cassandra Sawtell (Maya), Jonathan Whitesell (Joe)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mon mari avait une autre famille ! ».

« Mon mari avait une autre famille ! » : l’histoire et le casting

Sylvie mène une existence modeste mais empreinte de bonheur, partagée avec sa fille, Eve, et son mari, Mark. De son côté, Maggie mène une vie ostentatoire, baignée dans le luxe, mais elle accorde peu d’attention à ses deux enfants, trop absorbée par son image. Leur monde bascule lorsqu’elles découvrent que leurs maris sont en réalité une seule et même personne. Mark a mené une double vie pendant des années, commençant par des fraudes pour des raisons financières, mais maintenant recherché par la police. Craignant la prison, il s’éclipse soudainement, laissant les deux femmes complètement désemparées et choquées.

Avec : Justina Machado (Sylvie), Elisabeth Röhm (Maggie), Matt Passmore (Mark), Jackie Blackmore (Belinda)