Le Juste Prix revient ce lundi sur M6, toutes les infos

Publicité





C’est ce lundi 11 mars 2024 à 17h30 sur M6 qu’Eric Antoine donnera le coup d’envoi de la nouvelle version du Juste Prix, le jeu culte qui a longtemps fait les beaux jours de TF1. Cité chaque année parmi les émissions qui manquent le plus aux Français, Le juste prix est de retour aujourd’hui après 8 ans d’absence à la télévision française.











Publicité





Chaque jour, sept participants sont choisis pour avoir l’opportunité de se joindre à Éric Antoine et s’engager dans les emblématiques jeux du « Juste prix ». Ils seront confrontés à une vingtaine d’épreuves légendaires, telles que le « fakir », le « coup de poing », le « mini-golf » et le « Tyrolien ». Des récompenses alléchantes, telles que des voitures, des appareils électroménagers, des gadgets high-tech ou des voyages, sont en jeu. À la fin de chaque émission, les quatre candidats qualifiés participent à la roue bien connue. Toutefois, seul l’un d’entre eux aura la chance de concourir pour remporter la vitrine tant convoitée lors de la grande finale du vendredi !

Le Juste Prix 2024, entre nouveautés et fondamentaux

LE JUSTE PRIX 2024 reprend les fondamentaux qui ont fait son succès mais s’enrichit également d’une nouvelle formule plus feuilletonnante, qui vous tiendra en haleine jusqu’au bout de la semaine. Un condensé de nostalgie et de (ré)création qui pour les plus connaisseurs, ne sera pas sans rappeler l’émission d’origine.

– 7 joueurs par émission du lundi au jeudi

– 1 qualifié par jour après avoir fait tourner la fameuse Roue

– 1 grande finale le vendredi pour tenter de décrocher la vitrine de la semaine



Publicité





Tels seront les grands axes de ce nouveau rendez-vous quotidien. Sans oublier bien sûr le retour de toutes les phases culte du jeu qui mettront les candidats dans tous leurs états.