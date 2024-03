« VC Andrews, la saga Cutler » : les épisodes 1 et 2 ce 11 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« VC Andrews, la saga Cutler » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 4 mars 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, c’est deux nouveaux téléfilms inédit qui vous attendent. Et aujourd’hui, TF1 lance la mini-série « VC Andrews, la saga Cutler » adaptée des romans de Virginia C. Andrews, avec les deux premiers épisodes.





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« VC Andrews, la saga Cutler : Les promesses de l’aurore » : l’histoire, le casting

Dawn est une jeune lycéenne qui a grandi avec son grand-frère, Jimmy, et ses parents, Ormand et Sally Longchamp. La famille déménage en Virginie suite au changement d’emploi d’Ormand. Dans son nouveau lycée, Dawn se met à dos Clara Jean, la riche héritière de la famille Cutler, les propriétaires d’un grand hôtel de la région. Elle attire, en revanche, toute l’attention de Philip, le frère de Clara Jean. Malgré les protestations de ses parents, Dawn commence à fréquenter Philip.

Avec : Brec Bassinger (Dawn Longchamp), Jesse Metcalfe (Ormand Longchamp), Khobe Clarke (Jimmy Longchamp), Donna Mills (Lillian Cutler)



Publicité





Il sera suivi à 15h40 de l’épisode 2 « VC Andrews, la saga Cutler : Les secrets de l’aube ».

« VC Andrews, la saga Cutler : Les secrets de l’aube

Dawn arrive à New York pour étudier à l’école d’arts et de musique Sarah Bernhardt. Elle est logée chez Agnes, une connaissance de sa grand-mère, où elle partage sa chambre avec une autre étudiante, Trisha. Elles deviennent tout de suite amies. Jimmy passe voir Dawn pour lui annoncer qu’il s’est enrôlé dans l’armée et part en Europe. Dawn intègre le cours de Michael Sutton, un célèbre chanteur qui se produit à Broadway.

Avec : Brec Bassinger (Dawn Longchamp), Jesse Metcalfe (Ormand Longchamp), Khobe Clarke (Jimmy Longchamp), Donna Mills (Lillian Cutler)