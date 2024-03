« L’île de la tentation » du 11 mars 2024 : le final et le bilan ce soir sur W9 (extrait vidéo)

Publicité





« L'île de la tentation » au programme TV du lundi 11 mars 2024 – Ce soir à la télé, W9 diffuse le tout dernier épisode de la saison de « L'île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Un ultime épisode qui sera suivi à 22h50 du bilan de l'aventure !





A découvrir dès 21h05 sur W9 et 6play.







Ce qui vous attend dans le dernier épisode ce 11 mars 2024

Maëva et Rémy, Salomé et Timothy, Chloé et Jarod, Kelly et Enzo, Lidia et Gaëtan forment les cinq couples qui ont traversé l’expérience intense de l’île de la tentation. Leur motivation première était de trouver des réponses à des questions cruciales qui planaient dans leur relation. Des interrogations telles que : suis-je avec la bonne personne ? Puis-je lui accorder ma confiance ? Sommes-nous prêts à cheminer ensemble ? L’amour que nous partageons est-il authentique ?

Chacun de ces couples a obtenu les réponses tant recherchées, et le résultat a été diversifié. Certains sont repartis main dans la main, renforcés par cette expérience, tandis que d’autres ont décidé de poursuivre des chemins distincts. Des semaines après cette épreuve bouleversante qui a marqué leur existence, Delphine Wespiser les retrouve pour explorer leurs ressentis et émotions. C’est l’occasion idéale pour un « retour sur expérience », permettant d’analyser le bilan de cette aventure singulière. Quels enseignements ont-ils tirés ? Comment leur vie a-t-elle évolué depuis leur retour ? Quels événements ont marqué leur parcours depuis cette expérience transformante ?



Bande-annonce du 11 mars