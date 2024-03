« L’île de la tentation » : quels couples sont repartis ensemble ? Qui s’est séparé ? (résumé + replay 11 mars)

Publicité





C’est ce lundi soir que W9 diffusait l’ultime épisode de « L’île de la tentation », présenté par Delphine Wespiser. Au programme pour tous les couples, l’ultime feu de camps où ils ont pu se retrouver, s’expliquer et décider s’ils voulaient repartir ensemble ou séparés.





Lidia et Gaëtan ont été les premiers à se retrouver. Contre toute attente alors que Gaëtan avait vu les images de Lidia qui l’a trompé dans les bras du tentateur lors de la dernière nuit de l’aventure, Lidia lui a menti les yeux dans les yeux et il l’a crue. Ils sont repartis ensemble !







Maëva et Rémy se sont ensuite confrontés mais on savait déjà qu’ils n’étaient plus en couple car chacun a cédé à la tentation de son côté. Les dernières explications ont été houleuses, d’autant que c’était l’anniversaire de Rémy. Sans surprise, ils sont repartis séparément.

Place ensuite à Kelly et Enzo, les explications ont été compliquées. Mais Kelly a fait une déclaration d’amour à Enzo. Elle lui avait préparé un texte qui l’a ému aux larmes. Ils se sont embrassés et ont donc choisi de repartir ensemble.



Pour Chloé et Jarod, c’était houleux ! Chloé a reproché à Jarod d’avoir dormi avec la tentatrice la dernière nuit mais il a nié. C’était clairement pas gagné mais il a réussi à la rassurer et ils ont finalement décidé de repartir en couple !

Salomé et Timothy se sont retrouvés et même si Timothy s’est mis à genoux devant Salomé, son verdict était sans appel : c’est terminé ! Et ils sont donc repartis séparément.

A l’issue de cette saison, trois couples ont donc tenu le choc et sont repartis ensemble. Et deux couples ont préféré rompre et sont repartis séparément !

Si vous avez manqué l’ultime épisode de ce soir et le bilan, tout est disponible en replay sur 6play.