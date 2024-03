« Mademoiselle Holmes » : la nouvelle série avec Lola Dewaere et Tom Villa arrive sur TF1

Publicité





« Mademoiselle Holmes », c’est le nom de la nouvelle série évènement avec Lola Dewaere et Tom Villa qui arrive sur TF1 le jeudi 11 avril 2024 à 21h10.











Mademoiselle Holmes, présentation de la série

Comment imaginer que Charlie (Lola Dewaere), flic discrète et timide qui vit toujours chez son grand-père (Daniel Prévost), est la descendante du célèbre Sherlock Holmes…?!

Jusqu’à ce qu’elle soit heurtée par une voiture, rien ne semblait ébranler la monotonie et l’inhibition de Charlie. Mais cet accident marque un tournant. D’un coup, elle déborde d’énergie. C’est comme si elle goûtait à la vie pour la première fois, avec une intensité nouvelle. Dotée d’une intelligence et d’une empathie exceptionnelles, elle devient une policière brillante et imprévisible.

Lorsqu’elle rencontre Samy (interprété par Tom Villa), qui deviendra son fidèle allié, Charlie trouve enfin la force d’embrasser pleinement son identité de policière, de femme… et même de détective, à la manière de Holmes !



Avec : Lola Dewaere (Charlie Holmes), Tom Villa (Samy Vatel), Daniel Prevost (George Holmes), Thomas Jouannet (Chris Hervieu), et Alika Del Sol (Florence Billon)