Un si grand soleil du 20 mars : Eliott trahit Bernier (résumé et vidéo épisode 1358 en avance)

Un si grand soleil du 20 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1358 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 20 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eliott est en sale d’accouchement avec Muriel. Il faut encore attendre un peu avant l’arrivée du bébé. Pendant ce temps là, Boris explique à son père que la fusion fait déjà parler chez L Cosmétiques. Il dit avoir rassuré les employés. Laumière interroge son fils sur Catherine, il dit qu’elle est toujours furieuse. Mais Boris trouve normal qu’elle s’inquiète et qu’elle ait besoin de temps… Laumière dit qu’il fait ce qu’il veut, elle est minoritaire. Enric appelle une boite rachetée par Laumière, l’employé lui explique qu’il avait licencié à tour de bras… Enric informe les autres employés de L Cosmétiques sur les méthodes de Laumière.

Flore appelle Alain, il est désolé du comportement d’Elisabeth. Flore lui dit qu’elle préfère annuler le séjour au ski, Alain propose de partir tous les trois sans Elisabeth mais Flore n’a pas envie qu’il choisisse entre Elisabeth et eux. Bertier pense que Boris sera de leur côté, les autres n’y croient pas. Enric décide de confronter Elisabeth sur la fusion avec Laumière Santé. Elisabeth lui dit de se calmer, rien n’est fait même si des discussions sont en cours. Elisabeth lui assure qu’ils pourront toujours compter sur elle, elle leur en dira plus en temps et en heure.



Muriel accouche, elle donne naissance à leur fils, Toma. Eliott annonce à Eve qu’elle est grand-mère et lui présente le bébé. Eliott trouve ça flippant, Eve lui dit qu’il va bien s’en sortir et lui dit qu’il ne doit pas rater ça, il doit le voir grandir. Eliott montre à Eve le scan de la demande de grâce de Bernier. Elle lui demande ce qu’il lui a demandé en échange, mais il ne peut rien dire. Eve lui dit qu’il a un fils maintenant, il doit être fier de lui plus tard. Eliott regarde le bébé et dit qu’il doit y aller !

Johanna est avec Laumière et Elisabeth, le vote aura lieu dans deux semaines. Elisabeth dit avoir la situation en main chez L Cosmétiques. Laumière propose d’organiser une réunion d’information pour leur parler.

Eliott appelle Bernier, il lui annonce la naissance de son fils. Il enregistre la conversation et lui demande quand les flics vont intervenir. Bernier refuse de lui dire et affirme que tout ce qui compte c’est qu’il ait fait son boulot. Eliott dit qu’il a enterré la dynamite comme il lui avait demandé, Bernier dit qu’il ne comprend pas ce quoi il parle…

Becker a une mission délicate pour Manu. Le procureur pense que les Chalon préparent un attentat, il y aurait des explosifs cachés sur leur exploitation. Ils vont faire une perquisition et il ne faut pas en parler à Elise. Becker lui dit de faire ça demain matin. Manu pense qu’ils nagent en plein délire.

Elisabeth rentre chez elle, elle remarque qu’Alain n’est pas prêt pour le cocktail. Il ne veut pas y aller. Elisabeth lui demande combien de temps il va faire la tête et se dit désolée. Elle promet de faire des efforts pendant leur week-end mais Alain lui annonce que Flore a annulé. Elisabeth trouve sa décision excessive.

Eliott rentre à la ferme, William et Elodie étaient inquiets pour sa mère mais il dit qu’elle est hors de danger. Eliott demande 2 ou 3 heures avant de se remettre au travail, ils acceptent. Elodie l’assure de son soutien. Eliott, muni d’une pelle, va déterrer les explosifs ! La police arrive à la ferme au même moment. Le chien aboie en direction d’Eliott !

VIDÉO Un si grand soleil du 20 mars extrait,

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv