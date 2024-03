Mercato du 28 mars : vos épisodes inédits ce soir sur TF1

Publicité





Mercato, vos épisodes inédits du jeudi 28 mars 2024 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Mercato » avec Arnaud Ducret et Manon Azem. Au programme aujourd'hui, les épisodes 5 et 6.





A suivre sur TF1 dès 21h10







Les épisodes du 28 mars

Episode 6 « Les scellés » : Thomas Chevalier est en quête d’un refuge. Après une expérience désagréable dans un endroit malfamé, il se rend au commissariat, agité. À son arrivée, ses collègues lui annoncent leur pause, ce qui l’irrite davantage. Sur les nerfs, il leur demande des explications sur leurs responsabilités respectives, quand soudain un individu surgit et le prend en otage. Le commissariat se retrouve en état d’alerte. L’assaillant se retranche avec Chevalier dans la salle des scellés. Le commandant appelle alors le RAID à l’aide. À leur arrivée, le chef du RAID opte pour une intervention musclée, refusant toute tentative de négociation.

Episode 5 « Un monde meilleur » : Un jeune couple fait une découverte troublante lorsqu’ils trouvent un bébé abandonné dans un bateau, niché dans les calanques. Des traces de sang sur la barque laissent penser que celle-ci a été dérobée sur le yacht appartenant à Monsieur Fauvard, un homme d’affaires prospère possédant divers établissements à Marseille. Les premières investigations suggèrent un possible cas de passage de migrants vers Lampedusa. Thomas Chevalier et son équipe parviennent à identifier les parents du bébé, un couple d’origine iranienne.



« Mercato » : rappel de présentation de la série

Par hasard à l’aéroport lors de l’arrivée historique du nouveau prodige de l’OM en France, Thomas Chevalier, un flic de bureau au parcours exemplaire jusqu’alors, se retrouve contraint d’intervenir pour neutraliser un individu violent qui menace le footballeur. Malheureusement, dans sa tentative, Thomas blesse accidentellement le joueur, mettant ainsi fin prématurément au rêve marseillais. Son intervention désastreuse lui vaut une sanction : une mutation immédiate vers la pire destination possible pour ce flic parisien, avec la pire réputation qui le précède – Marseille.

À Marseille, Thomas est chargé de diriger une équipe aux méthodes peu conventionnelles, comprenant Nora Kader, une jeune flic indomptable radicalement différente de lui. Épaulé par ses adjoints, Julio Abdelaoui et Ange Colona, des esprits libres qui ont déjà usé plus d’un chef de groupe et acquis une réputation peu enviable, Thomas se retrouve dans une position peu enviable. Personne ne souhaite endosser cette responsabilité, mais Thomas, sanctionné, n’a d’autre choix.

Personnages et interprètes

Avec : Arnaud Ducret (Thomas Chevalier), Manon Azem (Nora Kader), Ilies Kadri (Julio Abdelaoui) – Faued Nabba (Ange Colona)

Avec la participation de Pierre François Martin-Laval (Commissaire Brancheraud)