Ici tout commence spoiler : la grosse boulette de Laetitia face à Zacharie ! (vidéo épisode du 1er avril)

Ici tout commence spoiler – Les ennuis commencent pour Zacharie dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! Et pour cause, dans quelques jours, à cause de Carla, Laetitia est convaincue que Zacharie va la demander en mariage… Et elle va faire une grosse boulette qui va mettre Zacharie mal à l’aise !











Laetitia et Zacharie se promènent et mangent des glaces. Zacharie semble d’humeur romantique, il lui parle de la première glace qui lui a offert, c’était au même endroit… Laetitia, convaincue qu’il va faire sa demande, s’est faite toute belle. Alors quand Zacharie lui demande de tenir sa glace et qu’il se baisse, elle anticipe et lui dit un grand OUI !

Sauf que Zacharie est simplement entrain de refaire son lacet !… On imagine la déception de Laetitia et la discussion sur le sujet épineux du mariage qui va suivre…

