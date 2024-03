Plus belle la vie du 19 mars 2024 : Maxime accuse Cécilia... (résumé + extrait vidéo épisode 52 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 52 de PBLV – Maxime va finalement charger Cécilia auprès de la police cet après-midi dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il est loin de se douter qu’elle est encore vivante…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 mars 2024 – résumé de l’épisode 52

La police confirme que le corps de Martine Maillet a bien été roulé dans le tapis dont un morceau a été retrouvé dans la cave de Maxime et Cécilia. Patrick avait raison. Cependant, la commissaire veut des aveux avec une preuve directe.

Luna remarque que Maxime semble contrarié alors qu’il fait mine de découvrir la broche de Martine accrochée à un manteau dans le placard. Patrick prend une photo de Maxime avec la broche de Martine et prévient Jean-Paul. Ils pensent avoir une preuve solide mais Maxime débarque au commissariat de lui même avec la broche et accuse Cécilia… Mais Cécilia réapparaît vivante dans les calanques !

Ariane demande à Zoé si elle serait d’accord pour qu’elle la reconnaisse et devienne officiellement sa mère. Zoé accepte, émue. Ariane rencontre un employé de la mairie pour reconnaître sa fille de 16 ans née sous X, mais c’est compliqué et elle apprend que c’est impossible si longtemps après !



VIDÉO Plus belle la vie du 19 mars 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.