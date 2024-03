Plus belle la vie du 25 mars 2024 : qui a enlevé Léa ? (résumé + extrait vidéo épisode 56 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 56 de PBLV – Léa a été enlevée et elle découvre qu’elle n’est pas seule aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais qui a enlevé Léa ? La police la recherche et sa famille s’inquiète…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 mars 2024 – résumé de l’épisode 56

Léa a été enlevée et est recherchée par la police depuis vendredi. La commissaire fait le point avec son équipe. Un véhicule de gendarmerie a été retrouvé abandonné dans une friche. Jean-Paul et Patrick sont sur place. Jean-Paul craque sous la pression mais Patrick le réconforte en lui assurant qu’ils retrouveront Léa.

Au Mistral, Aya brûle son poulet dans le four mais va le refaire. Aya refait son plat pour l’examen, mais Barbara n’est pas convaincue de son originalité.

Luna découvre que Mirta va bien malgré son appel inquiétant, Mirta avoue avoir menti pour s’assurer que Luna lui réponde. Luna confie à Mirta l’impact d’un message de Maxime sur elle. Elle explique à sa mère qu’elle a décidé de ne plus retomber amoureuse.



Publicité





Des traces d’une autre voiture sont découvertes par Patrick. Samuel interroge Jennifer, bouleversée par l’incident mais incapable de reconnaître l’agresseur. Babeth s’énerve, inquiète pour sa fille.

Jean-Paul découvre qu’aucune preuve n’a été trouvée sur la voiture abandonnée. Pendant ce temps, Léa se retrouve en captivité avec Ulysse Kepler, qui lui affirme qu’ils ne seront pas libérés….

VIDÉO Plus belle la vie du 25 mars 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.