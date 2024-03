Plus Belle La Vie du 28 mars 2024 : Babeth fait un aveu, Léa et Ulysse perdent espoir (résumé + extrait vidéo épisode 59 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 28 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 59 de PBLV – La police fait face au chantage de Sybille cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La ravisseuse de Léa et Ulysse a une exigence en échange de leur libération…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 mars 2024 – résumé de l’épisode 59

Samuel essaie de convaincre Sybille de ne pas abandonner Léa et Ulysse à leur sort. La commissaire vient finalement lui remettre le dossier médical de sa fille… Mais Sybille repère qu’il manque une page, elle exige le dossier complet en échange de la libération de Léa et Ulysse !

Pendant ce temps, Ulysse et Léa sont retenus captifs sans moyen de signaler leur présence. Samuel confronte Vanessa Kepler à propos du dossier médical trafiqué mais elle assure qu’elle ne sait rien. Ophélie est bouleversée par les événements et craint pour son frère.

Patrick promet à Sybille de découvrir la vérité sur le dossier. Elle révèle des détails troublants sur sa fille, refusant de coopérer tant qu’elle n’a pas toute la vérité.



Babeth avoue finalement à Patrick et Jean-Paul avoir trafiqué le dossier pour protéger Léa, qui a vraiment fait une erreur et provoqué la mort de la fille de Sybille ! Et alors qu’Ulysse désespère, un bateau passe sans les repérer…

VIDÉO Plus belle la vie du 28 mars 2024 – extrait vidéo

