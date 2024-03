Plus belle la vie spoilers : un couple en crise, les résumés jusqu’au 5 avril 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 5 avril 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 avril 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que le couple Thomas / Gabriel est en crise. Thomas a pris en conscience de pas mal de choses pendant sa psychothérapie avec Mehdi et ça a mis de l’eau dan le gaz dans son couple. Ils ne font que se disputer et Kilian demande à Mirta une place à la résidence.

Pendant ce temps, la police enquête sur le meurtre d’une certaine Louise. Et Jules enquête sur la crèche de Yaël, où il fait une découverte alarmante. Il décide d’aller porter plainte auprès de Morgane au commissariat.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 1er au 5 avril 2024

Lundi 1er avril 2024 (épisode 61) : Une trouvaille faite par les policiers relance l’enquête et mène à une interpellation. A la résidence, Mirta est victime d’un poisson d’Avril et s’allie à Steve pour riposter. De son côté, Eric cherche à se racheter pour ne pas impacter les projets d’Ariane et Zoé.

Mardi 2 avril 2024 (épisode 62) : Alors que l’état de Sybille s’améliore, Léa réalise ce qu’a fait Babeth et se prépare à en affronter les conséquences. Au cabinet, la consultation du psychothérapeute par Thomas pique la curiosité de Riva. De son côté, Jules fait une découverte alarmante au sujet de la crèche de Yaël, mais il se retrouve en fâcheuse posture.

Mercredi 3 avril 2024 (épisode 63) : Léa mène l’enquête pour comprendre ce qui s’est passé et réalise quelque chose d’important. Déterminée à se faire entendre, Zoé fait une scène sur la place. Jules se met en quête de preuves dans l’affaire de la crèche, mais cela ne se passe pas comme prévu…

Jeudi 4 avril 2024 (épisode 64) : L’enquête de Léa progresse et met en lumière plusieurs zones d’ombres que les policiers vont chercher à élucider. La situation de Zoé semble enfin se débloquer, mais aux dépens d’Eric. Thomas stresse à l’idée d’organiser une journée en amoureux avec Gabriel jusqu’à ce qu’une découverte le rende furieux.

Vendredi 5 avril 2024 (épisode 65) : Les policiers suspectent qu’un meurtre maquillé en accident est à l’origine de la mort de Louise et fouillent dans son passé. Au commissariat, Jules vient voir Morgane muni de preuves et porte plainte contre la crèche. Las des disputes de Riva et Thomas, Kilian implore Mirta de lui trouver une chambre à la résidence.