Rafael Nadal déclare forfait pour Indian Wells !

Mauvaise nouvelle pour Rafael Nadal et ses millions de fans. Le champion de tennis aux 22 titres en Grand Chelem a été contraint de déclarer forfait pour Indian Wells, quelques jours après avoir joué un match d’exhibition face à Carlos Alcaraz.











« C’est avec une grande tristesse que je dois me retirer de ce formidable tournoi. Tout le monde sait combien j’aime cet endroit et combien j’aime jouer ici à Indian Wells. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles je suis venu très tôt dans le désert pour m’entraîner et essayer de me préparer. J’ai travaillé dur et je me suis entraîné et vous savez tous que j’ai passé un test ce week-end, mais je ne me trouve pas prêt à jouer au plus haut niveau lors d’un événement aussi important. » a déclaré Rafael Nadal sur le réseau social Instagram.

« Ce n’est pas une décision facile, c’est une décision difficile en fait, mais je ne peux pas me mentir et mentir aux milliers de fans. Vous allez tous me manquer et je suis sûr que le tournoi sera un grand succès »

Après un an de pause pour cause de blessure, Rafael Nadal était de retour début au tournoi de Brisbane. Il a gagné deux matchs avant de s’incliner en quart de finale après un match de plus de trois heures. Il avait ensuite déclaré forfait pour l’Open d’Australie.



L’espagnol a joué un match d’exhibition aux Etats-Unis le week-end dernier face à Carlos Alcaraz. Il a perdu sur le fil au 3ème set.

