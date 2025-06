Wimbledon : Loïs Boisson éliminée dès le premier tour des qualifications

Publicité





L’aventure de Loïs Boisson à Wimbledon s’est arrêtée avant même de commencer. Demi-finaliste surprise à Roland-Garros il y a moins d’un mois, la Française a été éliminée ce mardi au premier tour des qualifications du prestigieux tournoi londonien.





Opposée à la Canadienne Carson Branstine, 197e mondiale, Boisson s’est inclinée en trois sets (6-2, 6-7 [1], 6-4), après un combat de plus de deux heures. Ce revers met un terme prématuré à ses débuts sur gazon, une surface sur laquelle elle n’avait encore jamais disputé de match professionnel.







Une découverte difficile du gazon

Le match avait pourtant bien mal commencé pour la Française. Visiblement en difficulté pour s’adapter aux rebonds rapides et aux appuis fuyants du gazon, Boisson a cédé le premier set 6-2, subissant la loi d’une Branstine plus à l’aise sur cette surface. La Canadienne, solide au service et incisive en retour, a pris rapidement le contrôle de la partie.

Dans le deuxième acte, la Tricolore a su montrer des signes de rébellion. Plus agressive et concentrée, elle a emmené son adversaire au tie-break, qu’elle a brillamment remporté 7 points à 1, relançant ainsi le suspense.



Mais dans la dernière manche, malgré une belle résistance, Boisson a finalement cédé 6-4. L’expérience de Branstine et sa capacité à hausser son niveau dans les moments clés ont fait la différence.

Une ascension trop récente

Classée 361e mondiale avant Roland-Garros, Loïs Boisson a bondi à la 65e place grâce à son incroyable parcours sur la terre battue parisienne. Mais cette progression est arrivée trop tard pour figurer parmi les joueuses directement admises dans le tableau principal de Wimbledon, le classement pris en compte étant celui du 16 mai.

La Française, qui espérait obtenir une invitation du tournoi londonien, a dû se contenter des qualifications. Une décision qui avait suscité quelques critiques, d’autant qu’un incident médiatisé autour d’une remarque déplacée d’une joueuse britannique à son encontre avait fait polémique ces derniers jours.

Une défaite sans conséquence majeure

Malgré la déception, cette élimination n’entame pas la dynamique positive de la joueuse de 22 ans. Son entourage, avant la rencontre, se montrait confiant, insistant sur sa bonne préparation et son état d’esprit combatif.

Loïs Boisson pourra désormais se tourner vers la saison sur dur, avec en ligne de mire la tournée nord-américaine et l’US Open. Cette première expérience sur gazon, même écourtée, fait désormais partie de son apprentissage au plus haut niveau.