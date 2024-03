« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 16 mars 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 16 mars 2024 – Ce samedi soir à la télé, M6 lance la saison 5 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir et alors que les audiences sont faibles, pas moins de 6 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 16 mars 2024 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 5 – épisode 5 : Le fugitif

Nolan et Juarez traquent un fugitif après un accident de voiture qui a tourné au drame. Hanté par une ancienne blessure, Tim peut compter sur l’aide de Lucy.

Saison 5 – épisode 6 : La déposition

Nolan et Juarez, qui souffre d’un manque de sommeil, enquêtent sur un dépôt d’argent en lien avec une vieille affaire de la DEA. Déjà inquiet au sujet de sa déposition, Wesley découvre que l’avocat d’Elijah est un visage familier…



Saison 5 – épisode 7 : Tir croisé

Témoins d’une fusillade, Nolan et Juarez découvrent que la victime était déjà morte avant les tirs. Lopez et Harper font appel à Chen pour enquêter sur le meurtre d’un commerçant lié à un gang local.

Saison 5 – épisode 8 : Le collier

Une femme, qui a été arrêtée pour excès de vitesse, porte un collier électronique qui contient un engin explosif et un minuteur. D’autres appareils seraient activés. Nolan et Juarez engagent une course contre la montre pour éviter un carnage.

Saison 5 – épisode 9 : La répétition

Nolan et son équipe enquêtent sur la mort d’un suspect en garde à vue. Wade et sa femme Luna se rendent à New York pour voir leur fille, Dominique, mais découvrent qu’elle n’est pas rentrée chez elle depuis la veille.

Saison 5 – épisode 10 : La liste

Harper et Murray se retrouvent au milieu d’un braquage de banque qui entraîne toute l’équipe dans une chasse à l’homme à travers Los Angeles. Pendant ce temps, Tim et Lucy ont enfin leur premier rendez-vous mais affrontent quelques complications.