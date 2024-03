Un dimanche à la campagne du 10 mars : l'émission déprogrammée, elle revient le...

Publicité





Un dimanche à la campagne du 10 mars 2024, déprogrammation – Encore une fois ce dimanche après-midi, vous ne retrouverez pas Frédéric Lopez et son émission « Un dimanche à la campagne ». En effet, aujourd’hui l’émission de Frédéric Lopez est déprogrammée et cède sa place à l’équipe de France de rugby qui affronte le Pays de Galles dans le Tournoi des Six Nations.

Cependant, la bonne nouvelle est que « Un dimanche à la campagne » fera son retour dès dimanche prochain avec un nouvel épisode inédit !











Un dimanche à la campagne : l’émission de retour le 17 mars 2024

Le dimanche 17 mars, Frédéric Lopez sera de retour avec un épisode exclusif de « Un dimanche à la campagne ». Pour ce nouveau numéro, l’animateur accueillera dans sa maison à la campagne Pierre de Maere, Zabou Breitman et Jeanfi Janssens.

Et pour patienter jusqu’au retour de l’émission de Frédéric Lopez, on vous rappelle que de nombreux replay des précédents numéros sont dispos sur france.tv.