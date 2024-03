Un si grand soleil spoiler : Alain prêt à quitter Elisabeth (résumé épisode du 29 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1365 du 29 mars 2024 – Rien ne va plus pour Alain et Elisabeth à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours à Montpellier, leur couple est au bord de la rupture !











Alain, qui a trompé Elisabeth, est glacial avec sa compagne… Il confie sa tromperie à Becker, qui pense qu’il doit juste oublier et ne surtout rien dire à Elisabeth.

Elisabeth a bien vu son changement de comportement et elle comprend qu’elle risque de perdre Alain. Elle décide de tenter de se rattraper. Elle vient le chercher à la sortie de l’hôpital et l’emmène dîner aux Sauvages. Mais Alain n’a pas faim et ne commande rien… Elisabeth lui présente ses excuses pour avoir fait passer le travail avant lui.

Mais Alain explique à Elisabeth qu’il pense quelque chose est cassé entre eux… Elisabeth craint qu’il ne la quitte.



