Un si grand soleil spoiler : Bernier avoue tout, il est envoyé en prison ! (résumé épisode du 27 mars 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1363 du 27 mars 2024 – Le procureur Bernier va tout perdre dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, grâce au piège tendu par Eliott, Bernier est arrêté puis envoyé en prison !





Face à Bienvenue lors d’une confrontation organisée par Becker, Bernier passe finalement aux aveux.







Bernier explique comment le patron d’Engrais Plus lui a payé les travaux de sa maison pour la coquette somme de 150.000 euros en échange de ses services… Le commissaire Becker est sous le choc, il n’imaginait pas que Bernier puisse être véreux et corrompu.

Bienvenue et Bernier sont mis en examen et envoyés en prison. Elise appelle Elodie pour lui annoncer la bonne nouvelle, les victimes d’Engrais Plus seront indemnisées. Pendant ce temps là, Eliott va lui aussi aller en prison en attendant un jugement… Il peut faire entre quelques mois et quelques années de prison, tout dépendra du juge !



