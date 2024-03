C dans l’air du 14 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 14 mars 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 14 mars 2024 : le sommaire

⬛ Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, sera l’invité de Caroline Roux dans « C’est dans l’air » ce jeudi soir. Selon lui, le rapport annuel de la Cour des comptes sur les finances publiques souligne une situation préoccupante et sérieuse, plaçant la France dans une nécessité d’action urgente.

⬛ Dette, déficit…et hausse d’impôts ?

La Cour des comptes alerte sur la gravité de la situation financière française, critiquant le gouvernement pour ses déficits élevés. Malgré les promesses de réduction des dépenses et des déficits, les économistes doutent de l’efficacité des mesures proposées, alors que la croissance est révisée à la baisse. Les débats sur les hausses d’impôts resurgissent, y compris au sein de la majorité. Certains préconisent des augmentations d’impôts sur les hauts revenus et la TVA, tandis que d’autres proposent de taxer davantage les grandes entreprises et les plus riches. Ces questions sont d’autant plus pressantes avec la hausse du chômage et l’impact de l’inflation sur le budget des ménages.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 14 mars 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.