Publicité





La Grande Librairie du 13 mars 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard vous propose une rencontre exceptionnelle entre Delphine Horvilleur et Dominique Eddé, deux regards sur le père avec Violaine Huisman et Rachida Brakni et un entretien avec Christine Angot à l’occasion de la sortie de son premier long-métrage « Une famille », en salle le 20 mars.

Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.











Publicité





La Grande Librairie du 13 mars 2024 : invités et sommaire

Comment maintenir le dialogue ? Comment ne pas céder ni à la haine ni à l’obscurité ? Cette semaine Augustin Trapenard vous propose une rencontre exceptionnelle entre Delphine Horvilleur et la romancière libanaise Dominique Eddé.

📙 Dans « Comment ça va pas ? » (Editions Grasset et Fasquelle), Delphine Horvilleur s’interroge sur les conséquences collectives du massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier.

📕 Dominique Eddé, quant à elle, nous invitait, dans une magnifique tribune écrite pour le journal « Le Monde » et datée du 31 octobre, à réunir nos forces pour empêcher que « la barbarie ne triomphe à nos portes. » Son nouveau roman, « Le palais Mawal » (Albin Michel), paraitra le 20 mars.



Publicité





📘 Et puis Violaine Huisman convoque la figure du père dans « Les monuments de Paris » (Gallimard). À travers l’histoire de cet homme haut en couleurs, à la fois philosophe et businessman, mais aussi de celle de son grand-père, ardent défenseur des Beaux Arts et artisan d’une politique culturelle nationale, c’est un pan entier de notre histoire commune qu’elle exhume…

📗 …à l’instar de Rachida Brakni ! Dans Kaddour (Stock), son premier roman, elle raconte la vie de de son père, travailleur immigré, tiraillé entre son Algérie natale et son pays d’adoption, la France, et décédé durant la crise Covid. Au gré des souvenirs et des silences, elle restitue le destin d’une génération d’hommes et de femmes qui s’est sacrifiée pour offrir à ses enfants un avenir meilleur.

🎞 Bien que l’oeuvre de Christine Angot ait déjà fait l’objet de plusieurs adaptations au cinéma c’est la première fois que la romancière s’empare de la caméra. Dans « Une famille », en salle le 20 mars, elle confronte notamment celles et ceux qui par leur silence, se sont parfois rendus complices de l’inceste dont elle a été victime à partir de ses treize ans.

VIDÉO La Grande Librairie du 13 mars, extrait

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 13 mars 2024 à 21h sur France 5.