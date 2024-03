Un si grand soleil spoiler : une grande nouvelle pour Eliott (résumé épisode du 20 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1358 du 20 mars 2024 – Eliott va vivre un grand moment dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Eliott va devenir papa puisque Muriel va accoucher.











La jeune femme donne naissance à un petit garçon qu’ils choisissent d’appeler Thomas. Eliott a pu assister à l’accouchement et renconter son fils. Eve est grand-mère et très heureuse, d’autant Eliott lui a montré le scan de la demande de grâce de Bernier. Eve rappelle à Eliott que l’essentiel sera maintenant de rendre son fils fier de lui…

Eliott essaie ensuite de piéger Bernier. Il l’appelle pour lui demander quand les flics vont débarquer à la ferme et ce que risquent William et sa fille Elodie. Il enregistre leur conversation mais Bernier ne se fait pas avoir et coupe court à la conversation !

Eliott a des scrupules et décide de faire machine arrière. Il enlève le sac d’explosif qu’il avait enterré à la ferme avant que la police n’arrive.



