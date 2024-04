C à vous du 16 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 avril 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Élections européennes : l’écart entre Jordan Bardella et Valérie Hayer n’a jamais été aussi grand. On en parle avec Clément Beaune, porte-parole de la liste Renaissance pour les élections européennes et député de Paris.

🔵 📌 JO, la flamme olympique allumée à Olympie : Alain Bernard, double champion olympique de natation nage libre, médaillé 4 fois aux JO et Laura

Flessel, double championne olympique d’épée, 5 fois médaillée aux JO et ancienne ministre des Sports, sont les invités de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Perard, chef de “La Petite Table” à Assignan (Hérault)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : une spéciale JO avec Alain Bernad et Laura Flessel, qui seront rejoints par Romane Dicko, championne de Judo par équipes, Pascal Blanchard, historien et les journalistes Laurent Luyat et Philippe Vandel

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 16 avril 2024 à 19h sur France 5.