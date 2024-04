C à vous du 19 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 avril 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Six mois après l’attaque du Hamas contre Israël, Joann Sfar publie un roman graphique puissant et intime « Nous vivrons. Enquête sur l’avenir des Juifs »

🔵 📌 Le groupe Nestlé accusé d’ajouter du sucre dans le lait infantile vendu dans les pays pauvres. On en parle avec le Dr Allouche, médecin, ingénieur biomédical et chercheur, auteur du livre « Sucre : l’ennemi public n°1 »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Perard, chef de “La Petite Table” à Assignan (Hérault)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Jean-Marie Poiré pour le livre « Rire est une fête »; et Hamida Aman, entrepreneuse et journaliste afghane, auteure du livre « Résistance / Renaissance »

