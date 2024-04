C à vous du 5 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 avril 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Pourquoi le monde est-il devenu si sérieux ? Phillippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, qui publie l’essai « Rire » le 10 avril

🔵 📌 Alain Delon : l’acteur placé sous curatelle renforcée par la justice. On en parle avec Yves Jaeglé, journaliste au service Culture du « Parisien »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant “La renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Julie Pietri pour l’album « Origami » l’édition Deluxe déjà disponible

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Aure Atika pour le documentaire « Elle parle d’elle – Aure Atika raconte Annie Girardot », diffusé lundi à 21h sur Canal+ Docs; et Hatik pour la série « Anthracite » disponible le 10 avril sur Netflix

