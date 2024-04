« Croqueuse d’hommes mariés » : votre téléfilm ce 5 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Croqueuse d’hommes mariés » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 5 avril 2024 – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Croqueuse d’hommes mariés ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Croqueuse d’hommes mariés » : l’histoire, le casting

Sabrina, nageuse de haut niveau, a consacré sa vie à la natation. Elle vit avec sa mère et souffre de l’absence de son père qui les a abandonnées lorsqu’elle était enfant. Sabrina est très instable psychiquement. Elle a développé une véritable obsession pour les hommes plus âgés qu’elle, dont elle tombe amoureuse très facilement. Tandis qu’elle s’entraîne dans le but de participer aux Jeux Olympiques, Sabrina fait des avances à son entraîneur, monsieur Wallace, mais celui-ci se refuse à elle. Elle entre dans une colère noire et tente de le noyer. Elle est alors exclue de l’équipe nationale et est contrainte de renoncer à sa carrière de nageuse professionnelle.

Avec : Kiarra Beasley (Ashley), Janet Carter (Vickie), Sydney Hamm (Sabrina), Cj Hammond (Parker)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Maman ne te fera aucun mal… ».

« Maman ne te fera aucun mal… » : l’histoire et le casting

Pour protéger leur fille, Lisa, Ryan décide de quitter sa femme, Nina, qui est alcoolique et refuse de se soigner. Celle-ci s’en prend violemment à lui. Quelques années plus tard, Ryan vit heureux avec Lisa et Kristen, avec laquelle il s’apprête à se fiancer pour la plus grande joie de Sierra, la meilleure amie et collègue de Kristen. Mais Nina qui est sortie de prison apprend par les réseaux sociaux les fiançailles de son ex-mari. Furieuse, elle fait irruption au beau milieu de la soirée, puis s’enfuit. Le lendemain, Sierra, qui avait emprunté la voiture de Kriste,n est retrouvée morte. Une enquête est ouverte. Pendant ce temps, Nina reprend contact avec Lisa sous une fausse identité et lui propose de la rencontrer. Lisa accepte…

Avec : Alex McKenna (Kristen Carter), Juliana Dever (Nina Munson), Joey Rae Blair (Lisa Munson), Adam Huss (Ryan Munson)