Demain nous appartient spoiler : Georges est jaloux de... (vidéo épisode du 9 avril)

Demain nous appartient spoiler – C’est compliqué entre Georges et Mélody dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, depuis que Georges est devenu papa, il n’est que très peu disponible pour Mélody et ils s’éloignent petit à petit… Et dans quelques jours, Georges va être jaloux face à Etienne !











Georges est venu faire de l’aquagym pour montrer à Mélody qu’il fait des efforts et qu’il a envie d’être avec elle… Mais quand Etienne sort lui aussi de la piscine et retrouve Mélody pour lui proposer d’aller déjeuner ensemble, Georges est jaloux… Il découvre le corps athlétique d’Etienne et Mélody lui confie qu’ils se voient souvent pour faire du sport… Mais Mélody décline l’invitation d’Etienne, elle préfère déjeuner avec Georges. Vont-ils réussir à trouver leur équilibre avec la nouvelle vie de Georges ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1661 du 9 avril 2024 : Georges jaloux d’Etienne

