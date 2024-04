Danse avec les Stars : Adeline Toniutti raconte le malaise d’Inès Reg, l’émission interrompue

Publicité





Quelques jours après le malaise d’Inès Reg lors du dernier prime de « Danse avec les Stars », Adeline Toniutti a raconté ce qui s’est passé lundi lors d’une interview pour Sud Radio. L’occasion pour la prof de la Star Academy de donner des précisions alors que beaucoup accusent Inès d’avoir simulé un malaise pour ne pas passer par les votes du public pour se qualifier pour les quarts de finale.





« Elle n’est pas tombée évanouie sur le parquet, elle est sortie » a expliqué Adeline Toniutti, éliminée à l’issue de ce prime.







Publicité





« Je suis un peu embuée parce que j’ai peur d’être éliminée, donc mon partenaire me dit : ‘Viens, on va répéter notre face-à-face’. Puis, il y a une coupure qui intervient tout d’un coup et on nous dit que c’est une coupure technique » a-t-elle poursuivi.

En effet, les primes de « Danse avec les Stars » sont tournés avec un léger décalage sur le direct. Alors quand Inès Reg a fait son malaise, le tournage a été stoppé pendant environ 10 minutes.



Publicité





Rappelons qu’en fin de prime, le médecin du programme est intervenu pour expliquer qu’Inès ne pouvait pas reprendre : « Inès Reg a fait un gros, gros malaise. Elle va mieux, mais pas suffisamment pour que j’estime qu’elle soit capable de revenir sur le plateau ce soir. J’ai dû prendre cette décision contre sa volonté. »

L’humoriste ne s’est pas exprimée depuis mais elle devrait être de retour sur le parquet de « Danse avec les Stars » pour le quart de finale vendredi soir. Adeline Toniutti a expliqué ne pas avoir eu de nouvelles d’Inès Reg depuis cette soirée : « J’espère qu’elle va mieux, parce que si c’est un problème de santé, la santé c’est ce qu’on a de plus précieux donc il faut faire attention« .