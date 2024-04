Un Si Grand Soleil Spoilers : drames, nouvelle rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 22 au 26 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 22 au 26 avril 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire qu’après Alain et Elisabeth, un autre couple se sépare à Montpellier ! En effet, alors qu’ils n’ont plus les mêmes attentes, Mo décide de quitter Alex. Elle lui annonce que c’est fini !

Pendant ce temps là, Sabine et Hugo se retrouvent et savourent. Pareil chez les Laumière, François et Catherine se remettent ensemble.



Drame pour Alain, qui fait un malaise et se retrouve inconscient… Il est plongé dans le coma, Janet annonce à Elisabeth et Flore qu’il a fait un malaise cardiaque du à un choc émotionnel. Il s’agit de ce qu’on appelle « la maladie du coeur brisé ». Elisabeth réalise qu’elle tient toujours à Alain…

Et chez les Aguerra, un terrible home-jacking va se dérouler… Il va provoquer la mort de Philippe !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 22 au 26 avril 2024

Lundi 22 avril 2024 (épisode 1381) : La flamme est ravivée au sein du couple Laumière, au grand désarroi de Claudine. De son côté, Alex s’imagine construire un futur avec Mo, mais celle-ci est-elle sur la même longueur d’onde ?

Mardi 23 avril 2024 (épisode 1382) : Tourmentée par sa séparation, Elisabeth ne réalise pas que les Laumière trament quelque-chose. Maéva elle, s’inquiète : Thaïs ne s’impliquerait elle pas trop auprès de la famille Aguerra ?

Mercredi 24 avril 2024 (épisode 1383) : Perturbée par la situation de son mari, Anne se confie à Florent, son ex. Le couple Laumière compte mettre la main sur B&L Innovation et par conséquent se débarrasser d’Elisabeth.

Jeudi 25 avril 2024 (épisode 1384) : Suite à son malaise, Alain est plongé dans le coma. Thaïs et Arnaud eux se rapprochent mais ce dernier semble espérer plus que de l’amitié.

Vendredi 26 avril 2024 (épisode 1385) : Alain est tiré d’affaire mais selon Janet, la cause de son malaise pourrait bien être sa rupture avec Elisabeth. De leur côté, les Aguerra ignorent un danger imminent qui plane sur eux.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 22 au 26 avril 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.