Doc du 10 avril 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)

Doc du 10 avril 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série médicale « Doc ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Doc du 10 avril 2024 : vos épisodes de ce soir

Episode 7 « Hallucinations » : Patricia, une patiente qui a tenté de se suicider, est hospitalisée. Elle prétend que son mari la trompe, mais ce dernier nie en bloc. Des analyses révèlent que la patiente souffre d’une pathologie qui l’empêche de distinguer le vrai du faux. C’est également le cas pour Andrea, qui souffre d’hallucinations. Il est toujours à la recherche de Diane Novelli, la femme qu’il a visiblement connue dans le passé et qui pourra l’aider à retrouver ses souvenirs. Fabien, le frère de Julia, est hospitalisé car sa sclérose en plaques s’est aggravée. Sa compagne est également prise en charge car elle prend des anxiolytiques, mais elle souffre en fait de saturnisme.

Episode 8 « Sous les projecteurs » : La compagne de Samuel, le frère de Damien, est admise à l’hôpital après s’être écroulée sur un podium alors qu’elle défilait lors de la fashion week de Milan. Les rapports entre les deux frères sont tendus et Samuel se montre agressif avec Damien. Les premières hypothèses sont formulées, mais elles ne sont pas concluantes. Elle est en réalité atteinte du syndrome de Marfan et peut être soignée. Quelques chambres plus loin, un coach sportif sujet à une dermatite est examiné par l’équipe du Doc. Soucieux de son apparence, il consomme des anabolisants en grande quantité. Enrico détecte qu’il souffre de bigorexie. Au cours d’une garde, Ricardo et Marina se rapprochent, mais ils décident finalement de rester collègues. De son côté, Frédéric se rend chez Lin pour lui rapporter le portable qu’elle a oublié dans la salle des internes.



Doc saison 3, rappel de la présentation

La troisième saison inédite de « DOC » débute en plongeant à nouveau dans le passé du Docteur Andréa Fanti. Peu après le décès de son fils Mathias, Agnès, son épouse, découvre qu’elle est atteinte d’une maladie liée à l’amiante. Dans le présent, Andréa s’acclimate à son nouveau rôle de chef du service interne, malgré les défis imposés par une nouvelle directrice administrative. Le médecin tente également de récupérer ses souvenirs perdus à la suite d’un traumatisme crânien, grâce à un traitement novateur. Pendant ce temps, Agnès accepte finalement le poste de directrice de l’hôpital, et Julia, de son côté, met de l’ordre dans sa vie sentimentale.

« Doc » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.