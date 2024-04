« Menace sur Kermadec » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (10 avril 2024)

Publicité





« Menace sur Kermadec » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, mercredi 10 avril 2024. C’est le téléfilm intitulé « Menace sur Kermadec » que est rediffusé ce soir sur France 2, avec Claire Keim et David Kammenos en têtes d’affiche.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Menace sur Kermadec » : l’histoire

Un paisible village de pêcheurs en Bretagne est secoué par un double meurtre, plongeant ses habitants dans l’effroi. Dans ce polar captivant, oscillant entre tension sombre et humour policier, se dévoile un duo d’enquêteurs intrépides et charismatiques, incarnés par Claire Keim et David Kammenos.

Kermadec, havre de tranquillité sur la côte bretonne, connaît soudain un bouleversement inattendu. L’instituteur respecté est retrouvé précipité d’une falaise tandis que son épouse subit un sort tragique, assassinée chez elle à coups de poinçon. Pour la capitaine Marie Bréguet, sur le point d’être mutée, cette affaire inédite s’avère être un dernier défi. Alors que le climat d’insécurité atteint son paroxysme à Kermadec, Marie croise la route de Franck Servigne, un nouveau venu au charme énigmatique. Toutefois, ses instincts d’enquêtrice lui suggèrent que ce séduisant arrivant pourrait être impliqué dans ces homicides…



Publicité





« Menace sur Kermadec », interprètes et personnages

Claire Keim (Marie Bréguet), David Kammenos (Franck Servigne), Axel Mandron (Yassine Dijelli), Samy Naceri (Sauveur), Lilea Le Borgne (Lili Bréguet), Maya Rose Binard (Nadia Kacem), Evan Naroditzki (Wilson), Johnny Montreuil (Benjamin), Romain Benn (Zack Ribber)…

Avec la participation de Gaëtan Roussel.

« Menace sur Kermadec », c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV