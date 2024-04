Ici tout commence du 8 avril : Hortense a choisi Anthony !... (résumé + vidéo épisode 899 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 8 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 899 – Hortense a passé le week-end avec Anthony dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, c'est son ex qu'Hortense a retenu vendredi soir et qu'elle a choisi !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 8 avril 2024 – résumé de l’épisode 899

Hortense a passé tout le week-end avec Anthony dans la maison de campagne de ses parents. Il est très heureux et Hortense lui confirme qu’elle a fait son choix. Elle a décidé de parler à Mehdi, qu’elle va quitter pour Anthony ! Vic passe devant la porte de l’institut et les aperçoit entrain de se faire un bisou…

À l’Institut, Anaïs est captivée par un jeune chef qui la séduit complètement, tandis qu’Antoine découvre un puissant tue-l’amour…



Ici tout commence du 8 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1