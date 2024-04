Plus Belle La Vie du 8 avril 2024 : la police recherche Mattéo (résumé + extrait vidéo épisode 66 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 8 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 66 de PBLV – L’enquête sur la mort de Louise avance ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et désormais, la police recherche Mattéo, qui était très proche de la jeune femme…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 avril 2024 – résumé de l’épisode 66

La police enquête sur la mort du Dr Hervé Lussan, soupçonnant un lien avec leur visite pour un portrait robot. Au commissariat, la commissaire apprend que Lussan a été tué par fracture cervicale.

Thomas confronte Barbara à propos d’un article compromettant sur la crèche de Yaël, laissant Barbara choquée. À la crèche, Barbara réagit à l’article, demandant de récupérer son fils.

Samuel interroge Sybille sur sa fille décédée, mentionnant un certain Mattéo. La police découvre un lien possible entre le dopage de Louise et Mattéo. Jean-Paul met Léa sous protection policière, craignant pour sa sécurité.

Ophélie contacte Aya, inquiète de ne pas avoir de nouvelles… Et Kilian s’installe à la résidence, prévoyant de passer plus de temps avec Aya. Morgane critique l’enquête et l’article de Jules, suggérant des recherches plus approfondies. Aya révèle à Mattéo qu’elle n’est pas intéressée par lui et lui explique qu’elle a fait tout ça pour une amie… Il est choqué et en colère.

VIDÉO Plus belle la vie du 8 avril 2024 – extrait vidéo

