Ici tout commence spoiler : la terrible confidence d'Hortense... (vidéo épisode du 4 avril)

Ici tout commence spoiler – Les choses sont loin d’être simples pour Hortense en ce moment dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, non seulement la jeune femme vient de perdre son père, mais en plus rien ne va plus avec son mari, Mehdi.

Et dans quelques jours, Hortense va faire une terrible confidence à son père au cimetière…











Hortense se rend au cimetière sur la tombe de son père. Elle ne va pas bien et ressent le besoin de lui parler… Hortense lui confie qu’avec Mehdi ils ne se comprennent plus. Elle ne sait plus où elle en est et pour la première fois, elle a l’impression que leur amour ne va pas suffit ! Hortense est prête à quitter Mehdi, elle demande un signe à son père… Et c’est là qu’elle reçoit un message d’Anthony, qui lui propose une balade en bord de mer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 897 du 4 avril 2024, Hortense se confie à son père



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

