La Grande Librairie du 10 avril 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Alain Damasio, Eric-Emmanuel Schmitt, le primo-romancier Max de Paz, Kevin Lambert et Véronique Ovaldé.

Rendez-vous dès 21h05 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.











La Grande Librairie du 10 avril 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, sur le plateau de La Grande Librairie, cinq auteurs explorent les nuances de nos existences imparfaites, explorant leurs fissures et leurs vulnérabilités. Ils s’aventurent dans le domaine de l’imagination et de la poésie pour y répondre.

📙 Dans « Vallée du Silicium » (Albertine/Seuil), Alain Damasio partage ses expériences au cœur de la Silicon Valley, le foyer des nouvelles technologies qui façonnent la vie quotidienne de milliards de personnes. Il offre une critique éclairée et habile du technocapitalisme et de ses dérives. Mais surtout, il lance un appel à la résistance à travers les mots, la poésie et l’imagination.

📖 En 2021, Éric-Emmanuel Schmitt a donné naissance à une saga, « La traversée des temps », où il narre l’épopée de l’humanité tout en revisitant nos mythes fondateurs. Avec « La lumière du bonheur » (Albin Michel), le quatrième tome de cette série romanesque, il nous transporte au temps de Périclès, au cœur de la démocratie athénienne.



📕 Max de Paz explore les marges du monde contemporain avec une grande sensibilité dans son premier roman, « La manche » (Gallimard). À travers le quotidien d’un jeune sans-abri et de son combat pour la survie, il rend visibles ceux que la société préfère ignorer, nous confrontant ainsi à notre conscience morale.

📗 Le prodige des lettres québécoises Kevin Lambert nous plonge quant à lui dans l’autre extrémité de l’échelle sociale : l’élite économique et culturelle ! « Que notre joie demeure » (Le Nouvel Attila) a été l’un des événements marquants de la rentrée d’automne, récompensé par les prix Médicis et Décembre. Il y dépeint le revers de fortune d’une millionnaire qui avait le monde à ses pieds. Un roman sur la lutte des classes qui explore le pouvoir et les failles des puissants à travers un personnage mémorable.

📘 Véronique Ovaldé maîtrise également l’art de créer des personnages inoubliables ! Dans « À nos vies imparfaites » (Flammarion), elle met en scène une galerie d’hommes et de femmes qui jonglent avec les défis de la vie moderne et tentent de faire face à leur solitude contemporaine.

VIDÉO La Grande Librairie du 10 avril, extrait

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 10 avril 2024 à 21h sur France 5.