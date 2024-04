C dans l’air du 10 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 10 avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 10 avril 2024 : le sommaire

⬛ Caroline Roux recevra Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, sur #cdanslair. Elle discutera du lancement de la grande réforme sociétale sur l’accompagnement des malades en fin de vie, avec la présentation du projet de loi relatif à cet effet en Conseil des ministres ce mercredi. Ce projet, qui élabore un « modèle français » de la fin de vie selon les orientations du président de la République, comprend la légalisation du « suicide assisté » et d’une « euthanasie d’exception », regroupés sous le terme d' »aide à mourir ». Le chef de l’État insiste sur l’équilibre de ce texte, encadré par des conditions strictes, et il est complété par la présentation de la stratégie décennale de soins palliatifs rebaptisés « soins d’accompagnement » en début de semaine. Ce projet de loi sera soumis à la première lecture à l’Assemblée nationale le 27 mai. Catherine Vautrin détaillera ce plan qui implique plusieurs milliards d’euros.

⬛ Dans une interview au Parisien, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a provoqué la controverse en évoquant la remise en question du « tabou du licenciement dans la fonction publique ». Cette déclaration a suscité des réactions vives, qualifiée de « honteuse » par la CGT, « scandaleuse » par La France insoumise, et de « travers anti-fonctionnaire » par le Rassemblement national. Même chez LR, bien que récemment critiques envers le statut de fonctionnaire, cette idée a été questionnée. Pendant ce temps, de nouvelles préoccupations émergent concernant les finances publiques, avec un nouveau dérapage du déficit pour 2024, dévoilé en Conseil des ministres. Cette situation renforce les critiques des oppositions, qui dénoncent un exécutif jugé insincère et incompétent. La droite évoque même la possibilité d’une motion de censure, tandis que le gouvernement doit trouver des solutions pour réduire les déficits. En parallèle, les collectivités locales refusent d’être mises à contribution dans cet effort budgétaire, soulignant qu’elles doivent voter des budgets à l’équilibre contrairement à l’État.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 10 avril 2024 à 17h40 sur France 5.