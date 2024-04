Les 12 coups de midi du 16 avril : Emilien continue, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 16 avril 2024, 204ème victoire d’Emilien – Emilien continue et a signé une 204ème victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 16 avril 2024, plus que 27 cases sur l’étoile mystérieuse

Sa cagnotte arrive ainsi à un total de 871.541 euros de gains et cadeaux. Il ne reste plus que 27 cases sur l’étoile mystérieuse, où un nouvel indice apparait. Difficile de voir pour l’instant de quoi il s’agit ! On a actuellement 5 indices à disposition : une plage, un lionceau, une serpe, un gramophone, une flaque verte.

Vers quelle célébrité ces indices mènent-ils ? On pense à Gérard Darmon : la serpe en référence à Astérix, le lionceau pour le film « King », le gramophone pour sa carrière musicale, la plage pour le film « Nos plus belles vacances » et la flaque de chewing-gum car il a joué dans « Les Aventures de Rabbi Jacob » !

Noms déjà proposés : Pascal Obispo, Florent Pagny, Guillaume Canet, Alain Chabat, Chantal Lauby



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+