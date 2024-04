Les mystères de l’amour du 7 avril : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 9 saison 34 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 7 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 9 de la saison 34 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 9 de la saison 34 et il s’intitule « Décision inattendue ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Les mystères de l’amour du 7 avril 2024 – résumé de l’épisode 9 saison 34 « Décision inattendue »

Cathy et Béatrice sont prises au dépourvu lorsque José Da Silva leur rend visite tôt le matin. Et pour Julien, il est évident que José n’est pas un étranger. De son côté, en rentrant chez Pierre, Jeanne réalise que son mari n’a probablement pas passé la nuit seul. Pendant ce temps à Los Angeles, Fanny enregistre des versions anglaises de ses dernières chansons.

Les mystères de l’amour du 7 avril – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.