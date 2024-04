Plus Belle La Vie du 24 avril 2024 : Aya sous le choc en découvrant que Betty... (résumé + extrait vidéo épisode 78 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 78 de PBLV – Betty va aller beaucoup trop loin aujourd’hui dans votre feuilleton marseillais de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 avril 2024 – résumé de l’épisode 78

Kilian relate à Aya l’incident où Betty s’est brûlée volontairement la main avec le jet de vapeur. Aya pense qu’il doit vraiment faire attention alors que Kilian se demande si c’est pas Djawad qui avait raison… Ils devraient faire une pause, il a peur que Betty s’en prenne à elle. Aya refuse de la laisser gagner.

Au Mistral, la blessure de Betty fait parler. Léa et Gabriel peinent à croire qu’elle s’est fait ça toute seule… Et justement, Betty vient menacer Kilian. S’il s’entête à vouloir divorcer, elle racontera à tout le monde qu’il est redevenu violent !

Luna, Blanche et Léa se retrouvent à la mairie, mais Léa leur apprend qu’une fondation souhaite également acquérir le pavillon des fleurs, ça s’annonce donc compliqué.



De retour à la résidence, Betty interroge Jules et Apolline, puis décide de contacter Vanessa Kepler pour discuter de l’offre de rachat des parts de Kilian et Thomas. Pendant ce temps, Aya découvre que sa chambre a été saccagée en son absence…

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.