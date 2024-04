Tennis Barcelone : la finale Tsitsipas / Ruud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Barcelone ATP – la finale Tsitsipas / Ruud en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi. Suite et fin du tournoi de tennis ATP 500 de Barcelone aujourd’hui avec la finale entre le grec Stefanos Tsitsipas et le norvégien Casper Ruud.





Un match à suivre à partir de 16h sur Eurosport.







On prend les mêmes et on recommence ! Une semaine après la finale de Monte-Carlo remportée par Tsitsipas, le grec affronte encore une fois Casper Ruud ce dimanche à Barcelone. Ruud réussira-t-il à prendre sa revanche et a enfin remporter une finale ? Actuellement, le joueur en est à 7 finales perdues et il n’a pas encore gagné une seule.

ATP Barcelone le match Tsitsipas / Ruud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.



Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Tsitsipas / Ruud, finale du tournoi de tennis de Barcelone, un match à suivre cet après-midi sur Eurosport.