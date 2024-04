Un Si Grand Soleil du 10 avril : Alain ouvre les yeux... (résumé et vidéo épisode 1373 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1373 en avance – Que va-t-il se passer demain dans la série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 10 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







En pleine nuit, Alain trouve Elisabeth inquiète. Elle a entendu du bruit, elle a eu peur. Le lendemain matin, Sabine donne un double de clé à Hugo. Il est touché mais il lui explique qu’il ne peut pas faire pareil, sa clé est breveté et il a perdu la carte. Sabine se moque et dit qu’il cherche une excuse.

Au petit dej, Elisabeth pense qu’Alain est perturbé que quelqu’un soit rentré chez eux pendant qu’il dormait. Mais c’est elle qui n’arrive plus à dormir. Elle lui parle des soupçons sur Enric, Alain est mal à l’aise.



Chez Mo, Alex est en retard, il file travailler. Il a laissé l’ordi allumé, Mo découvre qu’il regardait un site de demandes en mariage !

Chez L Cosmétiques, Enric se confie à Carine. Il s’inquiète qu’on épluche ses mails un par un. Carine lui demande s’il n’a rien à se reprocher, Enric assure qu’il n’a rien fait. Il est choquée qu’elle ait pu l’imaginer capable de faire ça.

Claudine appelle Becker pour lui parler de Sabine et Hugo. Elle remarque qu’il n’a pas l’air content, Becker dit qu’il n’est pas certain que leur relation ait un bel avenir. Il lui parle d’Hugo qui aime trop les femmes… Claudine préfère en rire, elle pense qu’aucun homme ne trouve grâce à ses yeux. Elle lui conseille de ne pas s’emmêler et de ne pas juger Hugo.

Alex parle à Hugo des liens de demandes en mariages qu’il lui a envoyé. Hugo se projette déjà, Alex se demande quand même si c’est pas trop rapide.

Au lycée, Mo s’inquiète et parle à Eve de ce qu’elle a vu sur l’ordinateur. Elle ne comprend pas, elle pensait que c’était clair avec Alex.

Laurine appelle sa mère pour parler de Boris. Elle lui demande d’arrêter de le manipuler, Catherine lui dit qu’elle fait erreur. Laurine pense que leur père et elle sont pareils, ils le manipulent tous les deux pour servir leurs intérêts. Elle trouve pas normal que Boris paie les conséquences de leur guerre.

François, Elisabeth et Claudine sont avec l’expert. Il n’a pas réussi à tracer le mail envoyé à Enric mais ça vient certainement d’une société. Ça serait du sabotage industriel.

Mo appelle Alex, elle veut lui parler et propose de se retrouver. Elle veut faire une mise au point, il ne comprend pas… Pendant ce temps là, Hugo joue au basket avec Yann. Il dit qu’il se sent pousser des ailes, il va demander Sabine en mariage. Yann trouve ça rapide. Pendant ce temps là, Mo parle à Alex. Elle lui dit qu’elle veut juste profiter de l’instant présent. Elle lui dit qu’elle veut pas se marier, Alex lui dit qu’il cherchait pour Hugo.

Laurine est avec Boris, elle le met en garde sur Catherine. Boris dit qu’il ne se fait pas d’illusion sur leurs parents. Et il lui reproche d’être elle-même égoïste et de ne pas penser aux gens avec qui elle bossent. Laurine dit que c’est sa façon de se protéger.

Alain est avec Flore aux Sauvages. Elle souligne le fait que le vol peut avoir un lien avec la femme avec qui il a passé la nuit. Alain pense que c’est pas possible. Mais il reconnait qu’elle ne l’a jamais rappelé. Il y a une adresse sur sa carte professionnelle, ils décident d’y aller et tombent sur une friche ! Alain finit par réaliser qu’il s’est fait avoir.

VIDÉO Un si grand soleil du 10 avril extrait, Flore ouvre les yeux d’Alain

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv