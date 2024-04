Un Si Grand Soleil du 23 avril : François trahit Elisabeth (résumé et vidéo épisode 1382 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 avril 2024, spoiler résumé de l'épisode 1382 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 23 avril 2024.





Janet propose une séance de yoga à Clément, qui n’en a plus envie. Il pense que ce n’est pas pour lui. Alain les rejoint, il rentre de garde de nuit. Janet pense qu’il devrait aller dormir, Clément trouve qu’il a petite mine. Alain dit avoir trouvé un appart près de l’hôpital, il va se reposer.

Philippe a rendez-vous avec Florent, il veut mettre tout en ordre avant de disparaitre. Il va lui confier la gestion de ses appartements, Anne craint qu’Arnaud le prenne mal. Philippe pense qu’il a sa vie à vivre, il n’a pas à gérer ça. Le taxi est là, Philippe y va.



Chez L Cosmétiques, Elisabeth est avec Bertier. Elle demande de préparer la rupture conventionnelle de Boris, elle lui explique que c’est sa décision. Boris trouve ça dommage qu’il les quitte. Elisabeth lui dit que tout ça regarde Laumière désormais. Pendant ce temps là, Laurine surprend une conversation de son père au téléphone. Il invite Catherine à dîner. Laurine est surprise.

Quand Arnaud rentre, Anne lui propose de calmer le jeu. Arnaud accepte à condition qu’elle le fasse renoncer au week-end dans les Cévennes. Anne dit que c’est impossible. Arnaud lui dit qu’elle a juste envie qu’il crève là-bas pour hériter ! Elle l’envoie balader et s’en va.

Laurine appelle Boris pour lui dire que leurs parents se sont remis ensemble. Il est aussi surpris qu’elle.

Alain veut emménager dès ce week-end, Flore propose de l’aider et de l’accompagner pour récupérer ses affaires chez Elisabeth. Il retourne travailler, Flore trouve qu’il a une petite mine et pense qu’il devrait se reposer.

Thaïs retrouve Arnaud chez les Aguerra, Philippe n’est pas encore rentré. Elle l’interroge sur ses examens mais il est en boucle sur Anne. Thaïs lui dit qu’elle en a parlé avec Philippe, ce séjour c’est son idée. Arnaud pense qu’il ne se rend même pas compte qu’il est manipulé…

Au cabinet BGL, François annonce à Elisabeth qu’il veut nommer Catherine comme directrice adjointe. Elisabeth est choquée et s’emporte. François lui dit qu’il a le droit de nommer qui il veut. Elisabeth promet de lui faire payer très cher cette trahison ! Claudine reproche ensuite à François de ne pas l’avoir prévenu et de devenir dingue. Elle ne comprend pas son choix. François pense qu’elle est jalouse, Claudine s’en va.

Thaïs joue avec Philippe. Il regrette qu’elle subisse toutes les tensions. Pendant ce temps là, Anne embrasse un homme devant un hôtel et le remercie pour cette « parenthèse ».

Elisabeth reçoit un appel de Claudine mais ne décroche pas. Janet l’appelle ensuite, Elisabeth décroche et l’informe qu’Alain ne va pas bien. Elle pense qu’il souffre et qu’il se noie dans le travail. Elle pense qu’il est très malheureux et elle lui conseille de l’appeler. Elisabeth lui dit que ça ne la regarde pas et elle aussi va mal…

François et Catherine dinent ensemble et se félicitent de leur réussite. Il lui dit qu’il veut renoncer au divorce. Catherine est choquée mais elle est d’accord. Elle lui demande ensuite comment Elisath a réagi. François dit qu’il a cru qu’elle allait faire un malaise, c’était très drôle. Catherine est ravie.

